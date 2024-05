Incendio a Milano, due macchine devastate dalle fiamme

Lingue di fuoco alte oltre tre metri, pneumatici che esplodono nel cuore della notte e il rogo che cerca di guadagnare terreno. Due automobili sono state devastate dalle fiamme durante un incendio scoppiato in via Monte Grivola a Milano (zona Niguarda) nella notte tra sabato e domenica 12 maggio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

L’allarme è scattato poco prima delle 3 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi. I pompieri hanno domato le fiamme che nel frattempo si erano estese a una macchina parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

Ancora non è chiaro cosa abbia innescato l’incendio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia, sul posto per i rilievi.