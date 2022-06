Incendio alle baracche vicino alla ferrovia: treni Milano-Chiasso interrotti

Alcune baracche in fiamme e la linea ferroviaria Milano-Chiasso interrotta per diverso tempo con treni fermi o in ritardo. E' successo a Monza nella tarda mattinata di martedì 14 giugno quando un rogo divampato in via Tolstoj, a ridosso dei binari della ferrovia e non lontano dal confine con Cinisello Balsamo, ha fatto accorrere sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.

L'incendio, sulle cui cause sono al momento in corso alcuni accertamenti, ha interessato alcune baracche in una zona disabitata nelle vicinanze della linea ferroviaria Milano-Chiasso. "Per consentire alle squadre in posto di lavorare in sicurezza è stato chiuso il traffico ferroviario in dirzione Lecco per circa un'ora", spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.

I soccorsi

La chiamata di emergenza è giunta alla sala operativa della centrale di via Mauri alle 13.30 e sul posto sono state inviate l'autopompa della sede centrale e l'autobotte del distaccamento di Carate Brianza. L'intervento, effettuato in prossimità dei binari, ha causato qualche disagio alla circolazione ferroviaria con piccoli ritardi che si sono protratti fino al primo pomeriggio.