Sei morti nella Rsa, l'avviso di pochi giorni fa: "Problemi agli impianti di rilevazione fumi"

Un avviso che suona come un triste presagio. Nella Rsa per i coniugi di via dei Cinquecento - la stessa in cui nella notte tra giovedì e venerdì sono morte sei persone in un incendio - qualche giorno fa era stata affissa una "comunicazione presidio antincendio", firmata dalla "direzione, Claudia Zerletti".

"Buongiorno a tutti, come già comunicato alle reception, si informa che a causa di alcune problematiche degli impianti di rilevazione fumi delle due strutture, nel turno notturno 21, 7 (ove cala il personale) sarà presente in struttura un addetto di un'azienda specializzata nella lotta antincendio ad alto rischio, si alterneranno due addetti", si legge.

"L'addetto notturno entrerà in Coniugi alle ore 21:00 e successivamente effettuerà continui controlli nelle due strutture, sicuramente nelle zone del seminterrato ove non presente personale e salirà anche ai nuclei piani per il presidio antincendio", si conclude l'avviso.

Proprio a causa di un incendio, e del fumo che ha invaso le stanze, nella notte sono morti sei ospiti della struttura, di proprietà comunale ma gestita dalla coop Proges. Il rogo è partito dalla stanza 605, da uno dei letti. Le fiamme hanno causato poi una densa nube di fumo che ha sorpreso gli altri anziani nelle camere.

A perdere la vita carbonizzate sono state Nadia Rossi di 69 anni e Laura Blasek di 87 anni, la sua compagna di stanza. Altre quattro persone - un 73enne, Mikhail Duci, e tre signore: Paola Castoldi, 75 anni, Loredana Labate, 84 anni, e Anna Garzia, 85 anni - sono invece morte per una intossicazione da fumo.

La procura di Milano ha già aperto un'indagine per omicidio colposo plurimo. Primo obiettivo dell'inchiesta è capire cosa ha scatenato l'incendio: al momento non si esclude che una delle ospiti della 605 stesse fumando a letto. Poi bisognerà effettuare degli accertamenti sui sistemi antincendio. Al momento Proges non ha commentato la presenza del volantino nella struttura.