Incendio a Milano, fiamme devastano un’officina e un palazzo: tre morti

È tragico il bilancio di un incendio scoppiato a Milano, in zona Gambara, poco dopo le sette di venerdì sera. Tre i morti, altrettanti i feriti di cui due ricoverati in ospedale. Le fiamme sono divampate in via Fra' Galgario al civico 8.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio sarebbe scoppiato all'interno di un'autofficina, in quel momento vuota, completamente avvolta dalle fiamme, che hanno raggiunto anche i primi tre piani del condominio. Lo stabile è stato evacuato, ma in un appartamento al terzo piano alcune persone non sono riuscite a scappare. Tre di loro sono decedute: un italiano, uno apparentemente di origine straniera e una donna anziana. Altre due sono state portate in ospedale dai sanitari del 118 (uno sembrerebbe un lavoratore dell'officina), mentre una sesta persona, per la quale si temeva, è stata salvata dagli operatori.

Una squadra dei pompieri di via Sardegna è subito arrivata sul posto, mentre dalla centrale operativa di via Messina sono stati inviati a rinforzo altri nuclei. I vigili del fuoco, intorno alle otto di sera, hanno domato le fiamme riuscendo a circoscrivere l'incendio e a evitare che si propagasse verso i piani superiori del palazzo.