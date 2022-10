Incendio in un appartamento a Milano: morto anziano

Una persona morta e un appartamento distrutto. È il tragico bilancio di un incendio scoppiato in un'abitazione in via Lorenteggio a Milano, mercoledì mattina. A riferire l'accaduto è la centrale operativa dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti con quattro squadre sul posto, intorno alle 10.30. Una volta dentro la casa, i caschi rossi hanno rinvenuto un cadavere completamente carbonizzato dalle fiamme.

L'abitazione della vittima - dovrebbe trattarsi di un anziano di 77 anni e non di una donna come comunicato in un primo momento - si trova al piano terra di un condominio al civico 183, tra via Paolo Segneri e via Recoaro. Presente anche il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, con ambulanza e automedica. Oltre alla polizia di Stato, con le volanti e la scientifica, incaricata di fare i rilievi. Non è ancora chiara l'origine dell'incendio.