Candela innesca incendio in casa: uomo muore tra le fiamme

Ucciso dal fumo. Un uomo, un italiano di 62 anni, è morto nella notte tra giovedì e venerdì in un incendio che ha distrutto la sua abitazione ad Arluno, nel Milanese. Teatro del dramma, avvenuto verso le 2, è stato un appartamento al primo piano di un palazzo di via Roma, dove la vittima viveva da sola.

Stando a quanto appreso, il rogo sarebbe partito da una candela lasciata accesa, che avrebbe innescato l'incendio. A quel punto le fiamme si sarebbero poi propagate al resto della casa.

Quando pompieri, carabinieri e medici del 118 sono arrivati sul posto per il 62enne non c'era già più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. È verosimile che per l'uomo sia stata fatale un'intossicazione da fumo, causato proprio dal rogo.