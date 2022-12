Incendio in una palazzina: donna morta

Una donna morta e l'intera palazzina evacuata. È il bilancio amaro di un incendio divampato nella serata di venerdì in un condominio di corso Leonardo Da Vinci a Gallarate, Varese. Per cause in corso di accertamento si è verificato un rogo al piano rialzato dell'edificio di sette piani.

Le fiamme hanno distrutto un appartamento, nel quale è stato rinvenuto il corpo privo di vita di una donna di anni 78. I vigili del fuoco sono intervenuti con quindici squadre da Busto, Gallarate, Somma Lombardo, Legnano (Milano) e Varese con due autopompe, un autobotte, un autoscala e un carro aria. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. È stato dichiarato inagibile l’appartamento interessato dalle fiamme.

Sette persone sono state trasportate in ospedale causa il fumo inalato. Le 28 famiglie residenti sono state temporaneamente evacuate, tra cui una persona di 107 anni.