La 'casa' va a fuoco mentre cucinano: uomo muore tra le fiamme, ferita una donna

Sembra che stessero preparando da mangiare. Pare che stessero cucinando su quel fornellino di fortuna attaccato a una bombola del gas. Poi d'improvviso la fiammata, il rogo che si propaga e il dramma. È questo il film dell'incendio avvenuto sabato sera a Rozzano costato la vita a un uomo.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 21 all'interno di una baracca, una struttura che si trovava in un'area boschiva all'altezza del parco comunale 1, in una traversa della statale dei Giovi, in via Pavese. Lì, secondo quanto finora ricostruito, vivevano una donna di 52 anni - di origini rom - e un uomo, ancora da identificare. I pompieri sono intervenuti verso le 21.30 e quando hanno spento il rogo hanno scoperto il corpo del morto. La 52enne è stata invece accompagnata in codice giallo al Niguarda: ha ustioni di secondo grado sul 20% del corpo, ma se la caverà.

Da un primo sopralluogo nella casa, i carabinieri della compagnia di Corsico e i vigili del fuoco hanno trovato diverse bombole di gas Gpl - che per fortuna non sono esplose - e un fornellino collegato proprio a una delle bombole. È verosimile che quando è scoppiato l'incendio, accidentale, i due stessero utilizzando la "piastra" per preparare la cena.