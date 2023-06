Tragedia a Milano: scoppia un incendio in casa, morto un uomo

Tragedia a Milano, in via Taormina, mercoledì sera. Una persona è morta in seguito a un incendio divampato in un appartamento dell'edificio al civico 9, al terzo piano.

È successo intorno alle otto meno un quarto. L'edificio si trova in zona viale Zara, non lontano da piazza Istria. Sul posto sette squadre dei vigili del fuoco, la polizia, la polizia locale e i sanitari del 118. All'interno dell'alloggio in cui è scoppiato l'incendio (e in cui, purtroppo, è stata trovata morta una persona), sono stati trovati anche diversi cumuli di rifiuti.

Dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, sono stati dichiarati inagibili due appartamenti: quello direttamente interessato e, in via precauzionale, quello di fronte.