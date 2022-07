Moto avvolta dalle fiamme sulla tangenziale est di Milano

Un'alta colonna di fumo nero e denso e una moto totalmente circondata dal fuoco. Incendio sulla tangenziale est di Milano, tra Corvetto e Linate, in direzione centro, verso le 18 di giovedì 14 luglio.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che è riuscita velocemente a domare le fiamme. Effettuati i rilievi per risalire alle cause del rogo, nel quale per fortuna nessuno è rimasto coinvolto: non si registrano feriti.