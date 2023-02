Incendio in strada a Milano: moto parcheggiate in fiamme

Incendio a Milano ad alcune moto parcheggiate in strada. È successo nella mattinata di sabato 4 febbraio.

Come segnalato a MilanoToday, è successo in via Pierluigi da Palestrina, all'altezza dell'incrocio con via Venini, in zona Stazione Centrale. Le moto incendiatesi sarebbero due. L'incendio sarebbe di natura dolosa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno delimitato l'area del marciapiedi interessata dalle fiamme.