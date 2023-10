Incendio in una casa: 2 ustionati gravissimi, tra i feriti anche un neonato

Terribile incendio martedì pomeriggio a Mozzate, nel Comasco. Verso le 13.30, per causa ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato in una palazzina al civico 16 di via Castiglioni. Sono 5 le persone coinvolte, 4 portate all'ospedale.

Si tratta di un 50enne che ha riportato ustioni di 3° grado alle gambe e di 2° al volto: l'uomo è ora ricoverato al Niguarda di Milano dove è stato portato con l'elisoccorso, in condizioni gravissime. In ospedale anche un 20enne, anche lui in codice rosso: ha ustioni di 2° e 3° grado agli arti inferiori più ustioni al volto ed è stato portato a Legnano in elisoccorso. Una donna di 29 anni e un neonato di 18 giorni sono invece rimasti intossicati durante l'evacuazione e sono stati ricoverati all'ospedale Del Ponte di Varese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre da Como e da Varese, un mezzo di coordinamento maxi emergenze Areu, oltre che tre ambulanze del 118. Non sono ancora note le cause dell'incendio. Indagano i carabinieri.