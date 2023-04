Incendio in via Amadeo a Milano: fiamme devastano negozio etnico

Un incendio ha devastato un negozio etnico di alimentari in via Giovanni Antonio Amadeo a Milano (zona Città Studi) nella tarda mattinata di mercoledì 12 aprile.

Le fiamme i sono divampate poco prima delle 11, come riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di via Messina. Sul posto sono intervenuti tre squadre del 115 del distaccamento di via Benedetto Marcello con tre autopompe.

I pompieri hanno evacuato il negozio e spento le lingue di fuoco. Non risultano persone ferite o intossicate. Per il momento non è chiaro cosa abbia fatto scatenare il rogo, ma non è escluso che le fiamme - alimentate da diversi scatoloni di cartone - possano essere state innescate da un cortocircuito dell'impianto elettrico. Sul caso sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i tecnici dell'Ats che stanno svolgendo accertamenti di carattere sanitario. A causa dell'incendio è stata deviata la corsa di un tram.