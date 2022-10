Incendio da Prada in via Montenapoleone

Tanto spavento mercoledì mattina nel centro di Milano per le fiamme in una boutique d'alta moda. Un principio d'incendio - secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco - si è sviluppato presso il negozio di Prada situato in via Montenapoleone 6, nel Quadrilatero della moda.

E' successo intorno alle dieci di mattina. Secondo quanto riferito, le fiamme si sono sviluppate a partire da un quadro elettrico situato al primo piano dello stabile.

Sul posto sono presenti sei squadre dei vigili del fuoco.