Strage nella Rsa: chi sono le 6 persone morte nella casa di riposo a Milano

Nadia e Laura hanno perso la vita carbonizzate, dopo che la loro camera è andata a fuoco. Mikhail, Anna, Loredana e Paola sono morti intossicati, uccisi dal fumo. Sono loro le vittime dell'incendio avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nella Rsa dei Coniugi di via dei Cinquecento a Milano.

Nadia Rossi, nata a Milano, aveva 69 anni, e la sua compagna di stanza era Laura Blasek, nata nella Capitale il 27 ottobre 1936. Entrambe erano nella camera da cui si è originato il rogo, che ha poi riempito di fumo tutto il primo piano della struttura, che in quel momento ospitava circa 160 persone. Le altre vittime, che si trovavano tutte al primo piano, sono il 73enne Mikhail Duci, nato in Egitto, Anna Garzia, milanese di 85 anni, Loredana Labate, anche lei nata a Milano, nel 1939, e Paola Castoldi, meneghina del febbraio 48.

Stando a quanto finora appreso, le fiamme sono divampate verso l'1.20 da un letto della stanza 605. Cosa le abbia innescate non è ancora chiaro: l'unica certezza - dati i danni - è che l'incendio è partito da uno dei letti. I pompieri in 4 minuti hanno domato il rogo, ma poi ci sono volute 3 ore per portare fuori gli anziani.

In tutto si contano 81 feriti: 11 al San Gerardo in codice verde, 3 al Policlinico - due in codice rosso e uno in giallo - 3 al San Carlo, 4 al Bassini, 9 al Policlinco di San Donato, 4 al San Paolo, 11 al Fatebenefratelli, 2 in Città Studi, altri 2 al Sacco, 4 all'Humanitas di Rozzano, 2 alla Multimedica, altri 5 a Sesto e altri 5 a Melegnano. Tutti hanno riportato un'intossicazione di fumo: due di loro sono intubati e in condizioni molto critiche. Tra i feriti, oltre agli ospiti, 6 dipendenti. 1 infermiere, 3 operatori (uno per piano), più due dedicati al nucleo Alzheimer.

Le indagini

L'assessore al Welfare del comune di Milano, Lamberto Bertolè, presente sul posto, ha spiegato che gli ospiti saranno ricollocati in altre strutture comunali. E anche la Rsa dei Coniugi è di proprietà comunale, ma gestita dalla cooperativa Proges. I vigili del fuoco, a cui sono delegate le indagini - è già stata aperta una inchiesta per omicidio colposo plurimo -, stanno approfondendo alcuni aspetti tecnici. Il primo passo sarà capire cosa ha causato le fiamme - non è escluso un cortocircuito, magari dal motore del letto -, poi bisognerà accertare se il sistema antincendio ha funzionato regolarmente.

"Siamo profondamente addolorati per quanto è accaduto la scorsa notte nella struttura di via dei Cinquecento", ha dichiarato in mattinata Giancarlo Anghinolfi, direttore generale di Proges: "Esprimiamo profondo cordoglio alle famiglie degli ospiti vittime del tragico incidente. Proges è impegnata con tutte le sue persone a supportare i soccorritori, che ringraziamo per la loro dedizione, e le autorità nell'accertamento della dinamica dell'evento prestando loro la massima collaborazione. Agli altri ospiti viene garantita fin dal primo momento tutta l’assistenza per il pronto rientro dall’ospedale e la sistemazione temporanea in altre strutture gestite dalla nostra società cooperativa".