Incendio in appartamento in Brianza, morto un anziano

Un uomo di ottantotto anni è morto a causa di un incendio sviluppatosi nel suo appartamento. E' successo domenica mattina. L'allarme è scattato alle otto quando, dalla palazzina, situata in vicolo San Grato a Nova Milanese, si è alzata una colonna di fumo e le fiamme hanno avvolto lo stabile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con un'autopompa del distaccamento di Desio, una squdra da Bovisio, l'autoscala da Monza, l'autoscala tridimensionale del distaccamento di Desio e il carro soccorso di Lazzate. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio e i mezzi di soccorso del 118. Indagini in corso per stabilire le cause all'origine del rogo.