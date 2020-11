Novate (Milano), madre e figlia paralizzata intrappolate in casa durante un incendio

Dopo aver sentito l'odore del fumo, i vicini hanno subito chiamato i pompieri. Poco prima delle 19.30 di venerdì. Una scelta veloce e decisiva che ha evitato che tutto si trasformasse in una immane tragedia all'interno di un appartamento al quarto piano di un condominio in via Baranzate a Novate Milanese.

La scena che si sono trovati davanti i soccorritori, arrivati con cinque mezzi ai piedi della palazzina, era quella di due donne intrappolate dentro l'abitazione. Madre e figlia. Ultranovantenne la prima, paralizzata la seconda.

L'anziana donna, 90 anni esatti, era a terra sul pavimento del bagno dov'era caduta poco prima senza più riuscire ad alzarsi. Mentre in cucina aveva lasciato un pentolino sul fuoco. La figlia, una 67enne emiplegica, che per vivere ha bisogno dell'assistita dalla madre, non poteva intervenire in alcun modo.

Così con il passare dei minuti, il calore del fuoco ha iniziato a bruciare il pentolino abbandonato sui fornelli. Prima che l'incendio potesse raggiungere il resto della casa e le due donne, per fortuna il fumo ha attirato l'attenzione dei vicini. Alla fine i danni complessivi, stando a quanto rivelato dai vigili del fuoco, sono stati molto limitati.

Un episodio grave, proprio per il contesto di difficoltà in cui si è sviluppato, ma finito bene. Le due donne sono state tratte in salvo dai pompieri. Per loro, il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivato con diversi equipaggi, ha valutato un codice giallo, per la 90enne, e uno verde, per la 67enne. Sono state trasportate al Fatebenefratelli di Milano per le cure del caso.