Incendio a Novate (Milano), fiamme devastano una villetta: vigili del fuoco al lavoro

Incendio a Novate nel primo pomeriggio di lunedì 30 novembre: una villetta di via Fratelli Cairoli è stata avvolta e devastata dalle fiamme alzando una spessa colonna di fumo nero.

Tutto è accaduto intorno alle 13, come riferito da via Messina. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo che ha interessato maggiormente il tetto della villetta, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi. Per il momento non si registrano feriti o persone intossicate.

Incendio a Novate, madre e figlia paralizzate intrappolate in casa durante l'incendio

Nella serata di venerdì 27 novembre un altro incendio era divampato a Novate: le fiamme avevano interessato un appartamento di via Baranzate in cui si trovavano una madre (disabile) e sua figlia. Le due donne erano state tratte in salvo dai pompieri. Per loro, il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivato con diversi equipaggi, aveva valutato un codice giallo, per la 90enne, e uno verde, per la 67enne. Erano state trasportate al Fatebenefratelli di Milano per le cure del caso.