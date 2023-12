Incendio a Novate Milanese, fiamme in un appartamento

Prima le fiamme, poi l'intervento dei vigili del fuoco. Un incendio ha danneggiato l'appartamento al primo piano di una palazzina al civico 5 di via Campo dei Fiori a Novate Milanese nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 17, come riferito dalla sala operativa di via Messina. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato e spento le fiamme. Non risultano persone ferite, ma alcuni cani che sin trovavano all'interno dell'appartamento sarebbero rimasti intossicati. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti.