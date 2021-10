Il maxi rogo di rifiuti alle porte di Milano non ha causato nessuna nube tossica

Non ha causato nessuna nube tossica l'incendio all'ex Snia di Varedo (Monza) di sabato 25 settembre. È quanto emerge dalle analisi dell'Arpa rese note dall'assessore regionale all'ambiente, Raffaele Cattaneo, nella giornata di mercoledì 6 ottobre.

Le fiamme, divampate all'alba di sabato, avevano divorato un capannone e circa 2mila tonnellate di rifiuti. Nonostante ciò dalle analisi "sono emersi valori rassicuranti e non sono stati riscontrati elementi di criticità - ha puntualizzato Cattaneo -. Dunque non c'è nessuna preoccupazione. I dati del campionamento fatto da Arpa hanno confermato che gli inquinati hanno seguito l'andamento consueto in relazione alle diverse fasi di combustione e spegnimento dell'incendio".

Arpa durante tutta la fase emergenziale ha effettuato infatti dei sopralluoghi nell'area di Varedo per verificare l'impatto dell'incendio sulla qualità dell'aria.

Nella fase inziale ha realizzato rilievi 'speditivi', escludendo la presenza di concentrazioni critiche in relazione alla tossicità degli inquinanti. Anche il monitoraggio in continuo, con campionatore ad alto flusso, per la determinazione della concentrazione di diossine, ha evidenziato a Varedo l'andamento tipico nell'evento avvenuto a quelli simili.

La nota integrale di Arpa

"In relazione alle diverse fasi di combustione e spegnimento dell'incendio - si legge nel testo - si è rilevato il consueto andamento, ovvero: un lieve rialzo di tale inquinante rispetto al valore guida dell'Oms di 0.3 pgTEQ/m3 nella prima giornata (fase iniziale dell'evento, in cui le operazioni dei Vigili del fuoco sono consistite essenzialmente nel contenimento delle fiamme). Seguito da un aumento della concentrazione nella seconda giornata (inizio spegnimento dell'incendio con abbattimento della temperatura e conseguente minore diluizione degli inquinanti). E, da ultimo, da un netto calo delle concentrazioni nella terza e quarta giornata (attività di spegnimento in fase di conclusione) con valori di un ordine di grandezza inferiore al valore guida".