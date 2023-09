Perché si sente puzza di bruciato nei quartieri Sud-Ovest di Milano

Nella notte tra sabato e domenica migliaia di residenti in Sudmilano e quartieri Sud-Ovest hanno segnalato forte e acre odore di fumo e "plastica bruciata" (sotto, una lettrice). Alcuni lamentano bruciore alla gola e agli occhi.

I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate. La causa, secondo quanto ricostruito, è stato un incendio nei pressi di Buccinasco, in una cascina, sabato. Sono andate a fuoco molte balle di fieno, per motivi da accertare. Non ci sono stati feriti. I pompieri hanno domato il rogo, ma l'odore si è propagato per gran parte dell'hinterland, ingenerando timori nella popolazione.

Non ci sono, tuttavia, secondo le autorità, pericoli in città o situazioni di particolare rischio.