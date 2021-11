Incendio a Magenta, fiamme devastano un'officina: due auto distrutte

Una persona in ospedale, due auto distrutte e un'officina devastata. È il bilancio dell'incendio divampato in via Brodolini a Magenta (hinterland Est di Milano) nella mattinata di venerdì 5 novembre.

Tutto è iniziato intorno alle 8:45 mentre un meccanico era la lavoro su un'automobile. In pochi attimi l'incendio si è propagato interessando diverse apparecchiature e un'auto, alzando una densa colonna di fumo nero che ha invaso anche due abitazioni che si trovano al piano superiore (fortunatamente non sono rimaste danneggiate).

Le lingue di fuoco sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con quattro mezzi dai distaccamenti di Inveruno, Legnano e Milano. Due uomini di 65 e 73 anni sono rimasti leggermente intossicati a causa del fumo; sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e uno di loro è stato accompagnato nell'ospedale di Magenta in codice verde, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.