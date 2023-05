Incendio a San Donato, fiamme devastano un'officina

Un incendio ha devastato una officina al civico 22 di via Adige a San Donato Milanese nella mattinata di giovedì 11 maggio.

Le fiamme sono divampate intorno alle 11.45 da un'auto che si trovava sul ponte di lavoro per alcune lavorazioni. Il personale dell'officina ha cercato di spegnere l'incendio, ma nel frattempo è caduta la soletta dal piano soffitto che ha ferito due uomini di 61 e 67 anni, entrambi accompagnati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato.

Le lingue di fuoco sono state domate dai pompieri del comando provinciale di Milano, sul posto con sette mezzi. Le cause che hanno portato all'incendio sono al vaglio delle forze dell'ordine. L'incendio è avvenuto praticamente in contemporanea col rogo in zona Porta Romana a Milano.