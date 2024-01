Incendio in una sala giochi a Milano

In una sala giochi di viale Monza a Milano, Las Vegas, è scoppiato un incendio nel pomeriggio di mercoledì. Le fiamme, scoppiate attorno alle 16, sono state spente dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, arrivati con diversi mezzi.

Oltre ai pompieri, in viale Monza - civico 82 - sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica in codice giallo. Non ci sarebbero, tuttavia, persone ferite né intossicate in modo grave.

Poco dopo, i vigili di fuoco di Milano sono andati in via Saponaro, alle Torri Bianche, dove è scoppiato un incendio in un appartamento.