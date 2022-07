Incendio alle porte di Milano: bruciano i boschi accanto all'autostrada

Un incendio è divampato nei boschi attorno all'autostrada A9 Milano-Laghi nella tarda mattinata di giovedì 21 luglio. Il rogo è partito intorno alle 12 quando un furgone in marcia è stato avvolto e distrutto dalle fiamme nei pressi dell'uscita di Origgio (al confine tra la provincia di Varese e la città metropolitana di Milano).

Le lingue di fuoco si sono presto propagate ai boschi accanto all'autostrada e ad alcuni terreni su cui si trovano fabbriche e alcune abitazioni. Più nel dettaglio il rogo ha interessato via Cantalupo, viale Europa e via Stravazzza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco delle sedi di Saronno, Busto/Gallare e in supporto dal comando di Milano. Una decina gli automezzi impegnati.

Le operazioni sono state completate intorno alle 13:30 quando tutto il fronte delle fiamme è stato spento. Attualmente i vigili del fuoco stanno monitorando la situazione e portando avanti le operazioni di bonifica. L'autostrada non è stata chiusa e attualmente il traffico è regolare.