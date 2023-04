Incendio devasta l'ex ospedale di Garbagnate

Un incendio ha devastato un'ala dell'ex ospedale di Garbagnate Milanese nella notte tra martedì e mercoledì 26 aprile. Le fiamme, secondo quanto appreso da MilanoToday, sono divampate intorno alla mezzanotte in un'ala della struttura di via Forlanini in cui erano ammassati diversi rifiuti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con 5 mezzi e 17 uomini, le lingue di fuoco sono state spente intorno alle 3 del mattino. Non risultano persone ferite o intossicate, ancora ignote le cause che hanno portato alla propagazione del rogo; sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

L'ex ospedale di Garbagante Milanese è in disuso dalla fine del 2014, quando è entrato in funzione il nuovo nosocomio (costruito nel lotto accanto). La struttura è frequentata da senzatetto e vandali che, non di rado, la danneggiano, come nel febbraio del 2021 quando alcuni ragazzini avevano appiccato un incendio all'interno della chiesetta.