Incendio in ospedale: pronto soccorso evacuato, fermato il piromane

Paura domenica sera all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, teatro di un incendio che è divampato verso le 22.30 in un bagno della struttura. Le fiamme hanno causato una densa nuvola di fumo nero che si è poi "spostata" nei corridoi costringendo il personale ad evacuare il pronto soccorso, dichiarato inagibile.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero, con i pompieri che sono riusciti a circoscrevere il rogo spegnendolo in pochi minuti.

Stando a quanto appreso, la polizia ha fermato un 56enne - pare si tratti di un paziente con problemi psichiatrici - che avrebbe dato fuoco a della carta igienica nel bagno dell'ospedale. Il piromane è comunque rimasto in ospedale per essere curato. La struttura non ha subito danni.