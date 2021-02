Incendio a Paderno Dugnano, fiamme in piazza Uboldi: evacuato un palazzo

Incendio in Piazza Ferdinando Uboldi a Paderno Dugnano nella serata di mercoledì 17 febbraio. Le fiamme, secondo quanto appreso da MilanoToday, sono divampate poco prima delle 18.45 in una cantina di un palazzo al civico 2.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno evacuato lo stabile e spento il rogo. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, i danni sarebbero limitati alle cantine. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scatenare le lingue di fuoco.