Incendio a Milano, fiamme in una torre di 16 piane: alta colonna di fumo nero

Tanto fumo nero, ma fortunatamente nessun danno. È l’incendio scoppiato in una torre di 16 piani al civico 54 di via Vincenzo da Seregno a Milano (zona Bruzzano) nella tarda mattinata di martedì 20 febbraio.

Tutto è accaduto intorno alle 12, come appreso da MilanoToday. Le fiamme hanno interessato un materasso e una lavatrice che erano stati abbandonati sul pianerottolo al 14esimo piano. Il rogo ha interessato prima il materasso e successivamente l’elettrodomestico alzando una densa nube di fumo nero che ha invaso le trombe delle scale. Non si registrano danni strutturali all'edificio.

Il rogo è stato immediatamente domato dai vigili del fuoco, sul posto con quattro autoscale e un’autopompa. Non si registrano né feriti né intossicati, fortunatamente. Sul luogo dell’incendio erano intervenute in via precauzionale anche due ambulanze e due automediche.