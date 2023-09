Incendio a Milano, fiamme in un palazzo di via Lulli

Incendio in via Lulli a Milano nel tardo pomeriggio di lunedì 4 settembre. Le fiamme, scatenatesi poco dopo le 18.40, stanno devastando il sottotetto in un palazzo al civico 30.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. L'edificio è stato evacuato e sono in corso le operazioni di spegnimento.

Sul posto anche un'ambulanza del 118 in prevenzione. Non risultano persone ferite o intossicate. Ancora da capire cosa ha scatenato il rogo, sul caso sono in corso accertamenti.