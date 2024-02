Incendio in un palazzo di 10 piani, identificato un uomo (sarebbe il piromane)

Si è avvicinato al palazzo, poi ha appiccato un le fiamme ed è scappato, ma è stato braccato dai carabinieri. È successo in via Vittorio De Sica a Milano (zona Quinto Romano) nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio dove un palazzo di 10 piani è stato interessato da un incendio, subito domato dai vigili del fuoco.

Tutto è successo poco prima delle 16, come riferito da via Messina. Le fiamme, stando a una prima ricostruzione, sono scoppiate all’esterno della struttura e in pochi minuti hanno provocato una densa colonna di fumo nero che ha invaso la tromba delle scale.

I pompieri, sul posto con sei mezzi e 30 uomini, hanno spento il rogo poco dopo. Non si registrano né feriti né intossicati. Secondo quanto appreso da MilanoToay l’uomo che avrebbe innescato l’incendio (incappucciato) è scappato col bus, ma è stato rintracciato e identificato dai carabinieri.