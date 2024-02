Incendio nelle cantine, condominio di 10 piani avvolto dal fumo

Un incendio è scoppiato in un condominio di dieci piani di via Vittorio De Sica a Milano (zona Quinto Romano) nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio. Fortunatamente non si registrano feriti. Il rogo è stato domato da sei squadre dei vigili del fuoco.

Tutto è successo poco prima delle 16, come riferito da via Messina. Le fiamme, stando a una prima ricostruzione, sono scoppiate negli scantinati del condominio e in pochi minuti hanno provocato una densa colonna di fumo nero che ha invaso la tromba delle scale. Il palazzo avrebbe subito qualche leggero danno, ma nulla di grave.

I vigili del fuoco del comando di Milano stanno lavorando con sei mezzi ed una trentina di uomini per cercare di creare un varco e di bonificare la zona “allo scopo di consentire agli occupanti di abbandonare l'edificio di dieci piani”, fanno sapere dalla centrale operativa. Sul posto anche le ambulanze del 118 e i carabinieri. Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato il rogo.