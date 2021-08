Incendio in un palazzo di via Rilke, decine di intossicati tra cui bambini

Poco prima delle 21 un incendio è scoppiato in una palazzina via Rilke, zona Ponte Lambro, nella sera di Ferragosto. Tutti i condomini sono scesi in strada sotto choc. Secondo quanto riportato da Areu, una trentina di persone sono rimaste lievemente intossicate, tra cui alcuni bimbi. I residenti sono stati portati negli ospedali di San Donato, Melegnano, Città Studi e Fatebenefratelli. Alcuni di loro sono in condizioni più serie, ricoverati in codice giallo. Ma nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile e polizia. Il rogo è scoppiato in un condominio di edilizia popolare, gestito da MM. Gli agenti stanno indagando sulle possibili cause: pare esserci pochi dubbi sulla natura dolosa dell'incendio, con alcuni punti di innesco trovati in diverse aree.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.