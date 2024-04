Incendio in un condominio: evacuate 10 persone, 4 si erano rifugiate sul tetto

Incendio in un condominio di Parabiago. Evacuate dieci persone dallo stabile, tra cui sette bambini. Quattro condomini si erano rifugiati sul tetto dell'edificio per sfuggire alle fiamme.

Il rogo è divampato poco prima delle 4 del mattino di venerdì 26 aprile in uno stabile di via Ugo Foscolo al civico 20. Secondo quanto appreso, non ci sono vittime o feriti, ma a causa dell'intenso fumo sprigionato si è resa necessaria l'evacuazione di dieci persone di cui quattro sul tetto, tratte in salvo dai soccorritori. L'incendio ha avuto origine al piano terra del fabbricato di corte, ora posto sotto sequestro. Ancora ignore le cause.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno, insieme al nucleo Saf. Tutte le persone coinvolte sono state portate in ospedale per accertamenti, tra i nosocomi di Legnano, Rho e Busto Arsizio.