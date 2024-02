Incendio a Milano, 10 auto parcheggiate in strada devastate dalle fiamme

Lingue di fuoco alte oltre tre metri, pneumatici che esplodono nel cuore della notte e il rogo che si allarga sempre più nel posteggio. Dieci automobili sono state devastate da un incendio divampato nel parcheggio di via Pompeo Marchesi a Milano (zona Parco delle Cave) nella notte tra venerdì e sabato 10 febbraio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 2 del mattino all’interno di un’area di sosta a servizio di due condomini nei pressi del civico 54, come appreso da MilanoToday. Sono stati alcuni passanti ad allertare il 112 e sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Le fiamme si sono propagate da un veicolo all’altro anche perché le macchine erano parcheggiate a breve distanza e, dato l’orario, i proprietari non si sono accorti di quello che stava accadendo. Nonostante le dimensioni del rogo non si sono registrati né feriti né intossicati.

In totale quattro automobili sono state ridotte a carcassa, altre sei sono rimaste pesantemente danneggiate. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia e dagli esperti dei pompieri di via Messina. Per il momento non è chiaro se il rogo abbia avuto origine dolosa o si sia innescato in maniera accidentale.