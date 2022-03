Maxi incendio nel parco delle Groane, ancora fiamme nel bosco

Ancora un incendio nel parco delle Groane. Domenica sera di fuoco per i pompieri in Brianza. Un nuovo rogo è divampato all'interno dell'area verde delle Groane tra Cogliate e Misinto. Il fronte si è propagato da via Piave, a Cogliate, e da via Sant'Andrea, a Misinto. L'allarme è scattato intorno alle 19 e ci sono volute diverse ore di lavoro per estinguere le fiamme e spegnere i focolai.

"Innanzitutto una rassicurazione, le fiamme sono state spente", hanno spiegato nella tarda serata di domenica dal Parco delle Groane, fornendo ai cittadini una aggiornamento sulla situazione. "Dalle 21.15 circa sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo delle braci. L'intervento ha visto ben nostri 16 volontari collaborare con le numerose squadre di vigili del fuoco. Il Parco è intervenuto complessivamente con 5 mezzi di soccorso incendi: due pickup, un Defender per il trasporto del personale e due auto. L'allarme era stato dato dalla centrale operativa poco prima delle 19. Sono state due ore di duro lavoro per contenere il rogo e assicurarsi che le fiamme non oltrepassassero l'area del Laghetto di Cogliate fino all'attività di ristorazione. Un grazie particolare a tutte le persone che si sono impegnate per l'intervento", hanno proseguito.

"Purtroppo il clima secco che persiste in queste settimane ha aumentato il rischio di incendi. Si raccomanda quindi la massima attenzione e il rispetto delle regole per chi frequenta il parco", hanno aggiunto dalla sede del parco delle Groane. Sul posto è intervenuto anche il sindaco del comune di Cogliate, Andrea Basilico, che ha ringraziato i vigili del fuoco e le squadre di soccorso intervenute: "Ora serve lavorare per riuscire a realizzare linee tagliafuoco che permettano ai mezzi di soccorso di poter accedere alle parti più impervie del parco", ha detto.

Negli ultimi giorni si sono registrati almeno altri tre incendi, che hanno causato danni ingenti al parco. E a questo punto non è esclusa, anzi, la mano di un piromane.