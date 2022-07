Fiamme nel Parco delle Groane: divorati 7mila metri quadrati di vegetazione

Le fiamme hanno divorato oltre 7mila mq di brughiera. Una giornata di intenso lavoro quella di domenica 24 luglio che ha visto impegnati i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e quelli del Parco delle Groane.

L'incendio è divampato la mattina a Meda, in località Zoca dei Pirutit. Sul posto si sono precipitati 3 distaccamenti del comando dei vigili del fuoco di Monza, i volontari della protezione civile di Meda e 14 volontari del parco delle Groane. Proprio il rapido intervento dei soccorsi ha evitato che il rogo potesse espandersi ma il bilancio è comunque molto serio: 7.160 mq di brugheria sono andati in fumo.

"Lasciateci ringraziare i nostri 14 volontari che oggi sono intervenuti insieme con i vigli del fuoco di tre distaccamenti del Comando provinciale di Monza Brianza e la Protezione civile di Meda per un incendio proprio nel Comune di Meda, in località Zoca dei Pirutit - si legge sul profilo Facebook del Parco delle Groane -. L’emergenza è scattata questa mattina. Le fiamme hanno divorato 7.160 metri quadrati di brughiera. Grazie al pronto intervento il perimetro dell’incendio è stato ristretto. Già effettuate nel pomeriggio le prime operazioni di bonifica. L’intervento proseguirà però anche domani e probabilmente per un paio di giorno. A causa del sottobosco così secco in questo lungo periodo di siccità il rischio è infatti che le ceneri possano riprendere se non tenute sotto controllo. Nelle immagini l’intervento dei volontari antincendio del Parco delle Groane alla Zoca dei Pirutit, a Meda".