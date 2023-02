Incendio nel parcheggio: 6 auto distrutte dalle fiamme

Sei automobili sono state distrutte da un incendio mentre erano parcheggiate nel posteggio di via Cottolengo a Passirana (frazione di Rho) nella notte tra domenica e lunedì 20 febbraio.

Il rogo divampato intorno alle 4 del mattino e ha prima interessato tre veicoli che si trovavano negli stalli vicino al parco giochi, successivamente le lingue di fuoco hanno distrutto altri tre veicoli che si trovavano nelle loro vicinanze. Sono stati alcuni residenti a lanciare l'allarme e a chiamare i vigili del fuoco.

I pompieri hanno lavorato oltre un'ora per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le lingue di fuoco, non è esclusa nessuna ipotesi, neanche quella dolosa. Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Rho. Diversi cittadini, gli stessi che hanno lanciato l'allarme, si lamentano della mancanza di sicurezza della frazione di Passirana durante le ore serali.