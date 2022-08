Appicca 2 incendi in una pasticceria: "Mi deridevano perché sono povero"

"Sono stato io, l'ho fatto per vendicarmi di chi mi ha offeso solo perché sono povero". È stato pressappoco così che, poco prima di essere arrestato, un 59enne italiano ha confessato di aver appiccato due incidenti alla pasticceria 'Gola e vanità' di via Foscolo a Corsico (Milano), l'ultimo dei quali scoppiato nel pomeriggio di martedì 16 agosto.

Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Il rogo, scoppiato poco prima delle 15, aveva bruciato una finestra del negozio interessando anche i locali interni. Dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, i militari hanno effettuato i primi rilievi, trovando il materiale usato per l'innesco, ossia della canapa a uso idraulico, del liquido infiammabile e i resti di una bottiglia di plastica.

Oltre ad annerire le pareti della pasticceria, di proprietà di un 41enne di Buccinasco, il fuoco ha probabilmente danneggiato anche alcuni macchianari. La stuttura è stata comunque dichiarata agibile, ma i danni sono ancora da quantificare. Cruciali per l'esito delle indagini sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato il 59enne, residente a Corsico e già noto alle forze dell'ordine.

La confessione e l'arresto

Nullafacente, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e per incendio di un’auto, martedì pomeriggio l'uomo, già sottoposto all’obbligo di firma e con problemi di alcolismo e psichiatrici, è stato rintracciato non lontano da via Foscolo e arrestato in flagranza dai militari di Corsico e dal Nucleo operativo radiomobile. A loro, poco dopo ha confessato di essere l'autore sia dell'incendio di quel pomeriggio sia di un altro, scoppiato sempre nella stessa pasticceria la notte dello scorso 1° giugno, quando il 59enne aveva usato un barattolo con liquido infiammabile e alcuni cartoni accatastati sul davanzale del negozio. In questo secondo caso le fiamme si erano spente velocemente e a rimanere danneggiata era stato solo una tapparella.

Durante la perquisizione del garage dove l'uomo vive sono stati trovati altri frammenti di canapa, uguale a quella trovata sul luogo dell'incendio. In base a quanto riferito dal 59enne a motivare i suoi due gesti vi sarebbero sentimenti di astio nei confronti di alcuni abitanti e commercianti di Corsico, tra cui lo stesso titolare della pasticceria, che, a suo dire, l'avrebbero offeso per il suo stato di indigenza. Arrestato con l'accusa di incendio doloso, l'uomo è in attesa di processo per direttissima.