Nube di fumo nero nel cielo: maxi incendio in una "discarica"

Una colonna di fumo nero nel cielo e aria irrespirabile. Incendio domenica pomeriggio a Pero, nel Milanese, dove un rogo ha distrutto un casolare in via Gramsci, al civico 2.

L'allarme è scattato poco prima delle 15.30, quando numerosi residenti di zona hanno telefonato alle forze dell'ordine. Stando a quanto finora verificato dai carabinieri, le fiamme sono divampate in un edificio che si trova in un'area recintata, ma abbandonata, utilizzata come discarica.

I militari non hanno trovato nessuno sul posto e non risultato feriti, né intossicati. Completamente distrutto il casolare, con i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme soltanto verso le 18, dopo quasi tre ore di lavoro. Sulle cause dell'incendio indagano proprio i militari, con il supporto dei pompieri. Resta da capire come uno stabile abbandonato - e presumibilmente vuoto - abbia preso fuoco.