Incendio a Pero, fiamme in via Curiel: devastato un ufficio, alta colonna di fumo nero

Incendio in via Curiel a Pero nella mattinata di giovedì 28 gennaio. Le fiamme sono divampate intorno alle 9 e hanno interessato un ufficio al piano terra del civico 13 sollevando una densa nube di fumo nero.

I vigili de fuoco del comando provinciale di Milano sono al lavoro con diversi mezzi. L’edificio è stato evacuato; per il momento, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza, non risultano né feriti né intossicati, anche se sul posto è intervenuta un’ambulanza.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme.