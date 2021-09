Incendio in Piazza Bottini a Milano, negozio di vestiti divorato dalle fiamme

È successo nella serata di domenica 5 settembre, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri

Un incendio ha devastato un negozio di vestiti di Piazza Bottini a Milano (zona Lambrate) nella serata di domenica 5 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 22:40, come riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. Sul posto sono intervenuti i pompieri di via Messina con due mezzi e le fiamme sono state domate nel giro di un'ora. Il titolare dell'esercizio commerciale, un 38enne originario del Bangladesh, è stato colto da malore mentre veniva spento il rogo; è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato al pronto soccorso di Città Studi in codice verde.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia Duomo di Milano, intervenuti sul posto con una pattuglia mobile. Per il momento i detective stanno indagando a 360 gradi.