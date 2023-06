Incendio alla Maggiolina: condomini evacuati, uno ustionato

Inquilini evacuati e un uomo trasportato all'ospedale per via di alcune ustioni. Queste le conseguenze dell'incendio scoppiato in via privata Erasmo Boschetti, zona Maggiolina, intorno alle 6 del mattino di lunedì 26 giugno.

Sul posto sono intervenuti 118 e tre mezzi dei vigili del fuoco. A causa di ustioni alla mano e al piede, un 44enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Evacuato il palazzo. In corso gli accertamenti per fare luce sulla causa del rogo, scoppiato in un appartamento al primo piano del civico 1.

Al piano rialzato del palazzo è presente un asilo nido che quando è scoppiato il rogo non aveva ancora aperto e che per tutta la giornata di lunedì rimarrà chiuso.