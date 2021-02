Incendio in un negozio di moto: palazzo invaso dal fumo, residenti salvati dai carabinieri

Il negozio in fiamme, il fumo che invade tutto il condominio iniziando a entrare nelle case e i residenti sorpresi nel sonno, salvati soltanto dal coraggio dei carabinieri. Notte di paura quella tra domenica e lunedì in piazza Durante a Milano, teatro di un incendio divampato nel negozio di moto "Golden Bike", che si trova al civico 24.

L'allarme è scattato alle 4.20, quando il 112 ha ricevuto un'allerta per un presunto furto in corso nel locale. I primi a intervenire sono stati i militari del nucleo Radiomobile, che hanno subito notato del fumo uscire dall'ingresso del negozio.

A quel punto i carabinieri hanno chiesto l'aiuto dei pompieri e, senza perdere tempo, si sono messi al lavoro per evacuare l'intero condominio, di 7 piani, che si trova proprio sopra il rivenditore di motociclette. I militari hanno bussato porta per porta e hanno fatto uscire in strada tutti i residenti che erano presenti nel palazzo, utilizzando come "riparo" le autoradio per proteggere i più piccoli e gli anziani dal freddo.

Dopo aver individuato l'entrata secondaria del negozio, sul retro, i militari hanno sentito le urla di una donna e hanno capito che la signora era rimasta intrappolata nel suo appartamento - al piano interrato - perché la serratura si era danneggiata a causa del calore. Sfruttando una crepa nel muro, gli uomini del Radiomobile sono riusciti a farsi passare le chiavi e, non senza fatica, hanno aperto la porta, liberando la donna.

Il rogo è poi stato spento dai vigili del fuoco, che ancora non si sono espressi sulle cause dell'incendio. Due anziani con difficoltà respiratorie a causa del fumo sono stati visitati in strada dal 118, ma fortunatamente non hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale.