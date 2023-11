Il pigiama prende fuoco mentre cucina: uomo muore dopo una settimana di agonia

Non c'è stato nulla da fare. È morto all'ospedale Niguarda di Milano dopo una settimana di agonia il pensionato di Vigevano rimasto ustionato il 28 ottobre scorso nella sua abitazione di viale Montegrappa.

Stando a quanto ricostruito, l'anziano - l'85enne Luciano Ferrari - stava preparando il pranzo. Avvicinatosi ai fornelli, il pigiama che indossava avrebbe preso fuoco causando una fiammata che lo aveva travolto in pieno, causandogli ustioni gravissime soprattutto al volto.

Il pensionato, che viveva da solo, era stato trasportato in elicottero al Niguarda e ricoverato in prognosi riservata al centro grandi ustionati dell'ospedale meneghino. Nelle scorse ore i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Sabato sera una tragedia simile si è verificata in via San Mamete a Milano. Lì, il 75enne Giancarlo Brambilla è morto carbonizzato mentre cucinava. Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di un incidente domestico o se il rogo sia partito a causa di un malfunzionamento dei fornelli.