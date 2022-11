Appartamento avvolto e distrutto dalle fiamme: evacuato un palazzo

Un incendio ha devastato un appartamento all'ottavo e ultimo piano di un palazzo ali civico 6 di via Francesco Cilea a Pioltello (hinterland est di Milano) nella serata di lunedì 7 novembre.

Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 da un ripostiglio dell'appartamento per poi estendersi a tutta l'abitazione, secondo quanto ricostruito finora dai vigili del fuoco. Tutte le famiglie che abitano il palazzo sono state evacuate e sul posto sono intervenute 7 squadre dei pompieri del comando provinciale di Milano. Le lingue di fuoco hanno causato danni ingenti all'edificio ma nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera per domare le lingue di fuoco. Ancora da accertare le cause che hanno fatto scoppiare il rogo, sul caso sono in corso accertamenti da parte degli uomini di via Messina.