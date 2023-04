Il piromane in bici che brucia 20 macchine in quattro giorni

Una scia di fuoco dietro un unico nome. Un uomo di 39 anni, un italiano con numerosi precedenti alle spalle, è stato denunciato dai carabinieri perché accusato di aver bruciato 20 auto in Brianza nel giro di pochi giorni lo scorso anno.

La caccia dei militari era iniziata la notte del 6 aprile 2022, quando a Giussano erano state date alle fiamme sette macchine che si trovavano in piazza Lombardi, via Cavera e piazza San Giacomo, tutti punti vicini tra loro. Acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona, gli investigatori si erano subito concertati su un uomo in bici che si trovava nei punti dei roghi in orari compatibili.

Quel "ciclista", già noto ai carabinieri, era stato subito identificato nell’allora 38enne, celibe, nullafacente, e con precedenti per estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, furti aggravati, maltrattamenti in famiglia, evasione, atti osceni in luogo pubblico, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, truffa, guida in stato di ebbrezza. Rintracciato in un’abitazione vicina ai luoghi dove erano state appiccate le fiamme, il 38enne era stato trovato con ancora addosso i vestiti utilizzati la notte precedente.

Lo sviluppo delle indagini ha poi permesso di ricostruire che quella stessa notte aveva bruciato altri 12 veicoli a Carugo e Mariano Comense e che alle 22 del 2 aprile - quattro giorni prima - era stato sempre lui a dare fuoco a una vettura della polizia locale di Verano Brianza parcheggiata dietro il comune. Il piromane - ha fatto sapere l'Arma in una nota - "è stato quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria che ne ha richiesto il rinviato a giudizio". Il 39enne al momento si trova in carcere a Rimini, dove - tra il 21 e il 23 febbraio2022 - aveva colpito di nuovo, dando fuoco a sette macchine.