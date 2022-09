Il piromane con 20 accendini che incendia i cestini vicino al Politecnico

Aveva con sé circa venti accendini usa e getta. Ha dato fuoco a un paio di cestini della spazzatura situati in via Ampére, senza poi trovare il modo di giustificare il suo gesto. E' successo poco prima delle sette di mattina di martedì 6 settembre. Protagonista un 28enne del Mali non regolare in Italia e con alcuni precedenti.

Le fiamme si sono rapidamente propagate dai cestini della spazzatura fino al dehor del Green Bar, danneggiando la struttura in plastica e circa sessanta sedie accatastate. Annerita anche l'insegna dell'Antico Politecnico.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'incendio, ed anche due volanti di polizia dai commissariati Città Studi e Lambrate. Gli agenti hanno bloccato il 28enne e lo hanno arrestato per danneggiamento in seguito ad incendio.