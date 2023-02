Il piromane seriale che brucia sei macchine e due moto in una notte

Fuga finita. Un uomo di 58 anni, italiano, è stato arrestato nelle scorse ore fuori dalla stazione Centrale di Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea, perché accusato di aver bruciato sei auto e due moto in una notte nel capoluogo campano.

Il suo raid era andato in scena il 15 gennaio scorso. Il 58enne, che risponde dell'accusa di incendio aggravato, avrebbe appiccato il fuoco a piazza Carolina, nei pressi di piazza del Plebiscito, distruggendo tre auto e due moto. Poco dopo, stando a quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe fatto lo stesso in via Cisterna dell’Olio, nel centro storico, dove le fiamme avevano colpito tre macchine.

Il piromane, che nel suo passato ha precedenti identici, è stato identificato grazie alle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, che hanno ripreso perfettamente le sue azioni. Il lavoro dei poliziotti prosegue adesso per verificare l'eventuale responsabilità del 58enne in altri episodi uguali.