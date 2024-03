Incendio al Policlinico di Milano nella serata di venerdì 8 marzo. Le fiamme hanno interessato una stanza in cui erano immagazzinate le lenzuola vicino al pronto soccorso dell’ospedale. Non risultano persone ferite o intossicate e i danni sono limitati.

Tutto è successo pochi minuti prima delle 21 in un locale adiacente al pronto soccorso di via San Barnaba (nell'ex area covid), come appreso da MilanoToday. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi, ma il rogo è stato domato dagli stessi dipendenti della struttura ospedaliera attraverso gli estintori. Tutte le persone presenti nell’area sono state fatte uscire, ma non c’è stata una vera e propria evacuazione del pronto soccorso, puntualizzano dal 115.

Le squadre del 115 hanno provveduto a quel punto a ventilare il locale dai fumi e a mettere in sicurezza l'area interessata. Non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei pompieri e della polizia, intervenuta con una volante.